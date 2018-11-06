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مميش: مستقبل مصر يبدأ من تطوير منطقة قناة السويس.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:28 ص
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
حمزة شعيب
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، إن منتدى شباب العالم فرصة؛ لنقدم أنفسنا للعالم، حول أهمية قناة السويس.

وأضاف "مميش" خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم" مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "أون أى" ، أن مستقبل مصر يبدأ من تطوير منطقة قناة السويس، لافتا إلى أن من عوامل نجاح المنطقة الاقتصادية "البنية التحتية، والعمالة المؤهلة، وقوانين استثمار مرنة".

وأشار إلى أنه يتم العمل على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للعاملين بالمنطقة الاقتصادية.
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