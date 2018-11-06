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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تكشف موعد لقاء بومبيو ونظيره الكوري الشمالي بنيويورك

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:20 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير مايك بومبيو، سيلتقي نظيره الكوري الشمالي، كيم يونج شول، بعد غد، الخميس، في مدينة نيويورك، وذلك حسبما أفادت شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وكان بومبيو قد أعلن، أمس الأول، الأحد، أنه سيلتقي "شول" كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، مشيرًا إلى أنه "ليس قلقًا" من التحذير الذي وجّهته بيونج يانج قبل ساعات، وأعلنت فيه أنّها تفكّر "جديًّا" في العودة إلى استراتيجيتها السابقة القائمة على تطوير ترسانتها النووية.

وسبق للجنرال الكوري الشمالي أن التقى- في الربيع- "بومبيو"، قبل أن يستقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقبل هذا اللقاء، نقل الجنرال كيم رسالة إلى الرئيس الأمريكي من الزعيم الكوري الشمالي، وذلك قبل أيام من القمة التاريخية التي جمعت بين ترامب وكيم في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي.

ووقّع كيم وترامب، خلال قمتيهما التاريخية تلك، إعلانًا مبهمًا، حول نزع السلاح النووي، غير أنّ المفاوضات لم تحرز أي تقدّم ملحوظ منذ ذلك الحين.
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