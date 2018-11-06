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الفريق مميش: قناة السويس حققت أعلى عائد منذ تأسيسها هذا العام

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:59 ص
الفريق مهاب مميش،
الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
حمزة شعيب
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، أن القناة حققت هذا العام، أعلى عائد منذ تأسيسها، بلغ 5.585 مليار دولار، مقابل 5.008 مليار دولار خلال العام المالى السابق، بزيادة 576.9 مليون دولار، بنسبة 11.5%.

وأضاف "مميش" خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم" مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "أون أى"،:" سعيد جدا بمنتدى شباب العالم لأننا لا نعيش وحدنا فى هذا العالم".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس:" قرار الرئيس السيسى بإقامة عاصمة لشباب العالم فى مصر، حاجة تفرح".
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