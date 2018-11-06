أهالي براني بمطروح يشيدون بقرارات المحافظ بشأن تطوير مدرسة ومركز شباب المدينة

حالة من الرضا انتابت أهالى مدينة برانى بمحافظة مطروح بعد قرارات محافظ مطروح اللواء مجدى الغرابلى، خلال زيارته للمدينة والخاصة بإعادة تطوير مبنى مركز شباب سيدى برانى وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى برانى.



وقال عادل علواني من أهالى برانى إن زيارة محافظ مطروح الاخيرة لبرانى ستعمل على إيجاد حلول لبعض المشاكل التى يعانى منها الأهالى خاصة التوجيه بسرعة الانتهاء من مستشفى برانى وتطويرها.



وأضاف علواني أن مستشفى برانى يتم أعمال التطوير بها للعام الثالث والأعمال التي تتم بطيئة جدا دون مراعاة لظروف أهالي المدينة الصحراوية مترامية الأطراف، لافتا إلى أن محافظ مطروح وجه بسرعة الانتهاء منها لخدمة الأهالى.



وأشار إلى أن مركز شباب مدينة برانى كان يحتاج الى تدخل المحافظ الذى استجاب فوريا لمطلب الأهالي، ووجه بسرعة تطويره ليكون مفتوحا أمام الشباب لممارسة الرياضة به.



وقال عبد المقصود الحوثى، أحد أهالي القرية، إننا نأمل أن يتم الانتهاء من مشروع تطوير المستشفى سريعا خاصة وان المرضى يلجأون الى المستشفى العسكري بالمدينة والتوجه إلى مستشفى النجيلة والتى تبعد بمقدار 70 كيلو متر.



من ناحية أخرى تقوم الابنية التعليمية بمطروح بالتعاون ومديرية التربية والتعليم بتنفيذ قرار محافظ مطروح بدراسة زيادة ارتفاع وتوسعة مدرسة برانى الابتدائية للبنات لتستوعب الكثافة الطلابية المتزايدة بالمدينة.



كما تقوم مديرية الصحة بمطروح بجهود كبيرة لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى برانى من الاعمال الانشائية بها فى نهاية ديسمبر القادم مع البدء فى التجهيزات والفرش.



وستقوم مديرية الإسكان بتنفيذ توجيهات محافظ مطروح بعمل مقايسة لإعادة تطوير مبنى مركز شباب سيدى برانى، وكذلك عمل الرسومات الهندسية ليكون متنفسا للشباب لممارسة الرياضة.