مهاب مميش: نجحنا في حل مشاكل التربة ببورسعيد وأصبحت جاهزة للاستثمار

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، إنهم نجحوا فى حل مشاكل التربة فى شرق بورسعيد، وأصبحت جاهزة للاستثمار.



وفي إطار تصريحاته خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم" مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أشار "مميش" إلى أن تطوير المجرى الملاحي للقناة؛ مرتبط بتطور بناء السفن، وحركة التجارة العالمية.



وأشار إلى أن سفن العالم كلها تمر من قناة السويس، لأنها تعتبر القناة رقم واحد على مستوى العالم، مضيفا أن موقع قناة السويس فريد من نوعه ويربط الشرق بالغرب.



