احذري هذه العادة الخطيرة فإنها تدمر شعرك

توجد العديد من العادات التي نفعلها دون أن نعلم أحيانا أنها يمكن أن تصيبنا بأضرار جسيمة، حيث يمكن أن تؤذي شعرك أو بشرتك، ومن بينها طريقة وضع البرفان، وذلك وفقا لما جاء في موقع "برايت سايد".



وأوضح الموقع، أنه يمكن لطريقة وضع البرفان أن تكون مضرة في بعض الاحيان، وذلك عندما نقوم برشه علی الشعر، حيث انها يمكن ان تتسبب في جفافع، وهيشانه؛ وذلك لأن البرفان يمكن أن يحتوي علة نسبة كبيرة من الكحول، وهو ما يؤثر بشكل كبير علی خصل الشعر، والتسبب في جفافه.



وإذا كنت تريدين إعطاء رائحة طيبة وجميلة لشعرك؛ فيمكن أن تهتمي بشكل أكبر في اختيار نوع من الشامبو الذي يحتوي رائحة عطرة قوية، وذلك حتی تحصلي علی رائحة جميلة له.



واوضح الموقع، أنك يمكن أن تقومي برش برفان علی فرشاة الشعر الخاصة بك، وتتركي البرفان لكي يجف، ومن ثم تقومي بتمشيط شعرك بها، وبالتالي يكون الكحول الذي يمكن أن يتسبب في مشكلة الشعر قد زال نهائيا، ويبقى فقط العطر، وهي طريقة يمكن أن تقلل من الضرر الواقع علی شعرك.