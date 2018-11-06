ترامب يضرب عصفورين بحجر بعد العقوبات الجديدة على إيران.. الرئيس الأمريكي ينجح في فرض العزلة الدولية على نظام الملالي ويدمر اقتصاده.. واشنطن تحافظ على أسعار النفط عقب الاستثناءات من قرار حظر الشراء

بعد الحزمة الثانية من العقوبات على إيران..

الرئيس الأمريكي يحافظ على أسعار النفط العالمية

ترامب يفرض العزلة الدولية على نظام الملالي ويدمر اقتصاده

محللون عسكريون: تهديدات طهران لواشنطن فارغة



شرعت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، في تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وهي التي وصفها الرئيس، دونالد ترامب، بأنها "الأقسى" في تاريخ توتر العلاقات بين البلدين، بيد أنها تهدف في المقام الأول والأخير لفرض عزلة دولية على طهران، من خلال إرباك اقتصادها وتقويض أركانه، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الإدارة الأمريكية بتحجيم أسعار النفط العالمية في الأسواق.



سياسة الرئيس الأمريكي في إرضاخ الدول التي تعاديه قد جاءت بثمارها في حالات مثل كوريا الشمالية وملف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتركيا وأزمة احتجاز القس الأمريكي ريتشارد برانسون، إلا أن ترامب قد وضع سلسلة من الرهانات مع إيران لا يهدف من خلالها تغيير سلوك طهران، بل الارتكان إلى سلاح الاقتصاد الأمريكي لضرب المعارضين.



مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية نشرت، مساء أمس، تقريرًا مطولًا استعرضت فيه تداعيات فرض ترامب لحزمة العقوبات الثانية على نظام الملالي، وتأثير ذلك على سوق النفط العالمية، بيد أن الإدارة الأمريكية يبدو أنها تخطط بشكل واضح وصريح لضرب المصدر الرئيسي للاقتصاد الإيراني في مقتل، ألا وهي صناعة النفط.



تقول المجلة إن الرئيس الأمريكي نجح بالعفل في الحفاظ على وعوده وفرض حزمة هائلة من العقوبات على القطاع المالي الإيراني في أغسطس الماضي، وهو الأمر الذي أسفر عن انهيار فادح في قيمة عملة الريال الإيراني، الذي انخفض من 45 ألفا مقابل الدولار الواحد، حتى وصل في الوقت الراهن إلى 145 ألفًا، ليفرض نظام الملالي في المقابل، قيودا شديدة على الإيرانيين للتداول بالعملات الأجنبية.



وخرج الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ليرد على العقوبات بالقول: "نحن نعيش حالة حرب.. إنها حرب اقتصادية، ونواجه عدوًا متسلطًا، لذلك علينا أن نصمد للانتصار"، ووعد بحماية اقتصاد بلاده، بالتغلب على العقوبات، ومواصلة بيع النفط، و"مغازلة" البلدان والشركات الأوروبية.



يأتي ذلك، في حين هدد المسئولون الإيرانيون بالرد على تلك العقوبات، باستخدام الحرس الثوري الإيراني؛ لإعاقة حركات المملكة العربية السعودية، وباقي الدول الخليجية، في نقل النفط عبر البحر الأحمر.



هذا الأمر أكده بالفعل رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ريتشارد هاس، حين قال في تصريح صحفي، إن "إنتاج إيران من النفط انخفض، وبالتالي عائداتها تراجعت، وأصبحت البلاد الآن أكثر عزلة مما كانت عليه سابقًا"، قبل أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة سلفه، باراك أوباما عام 2015.



واشارت المجلة إلى أن الشركات الكبرى أدارت ظهرها بالفعل عن إيران، فوفقًا لمحللين عسكريين، لا توجد أي مؤشرات على أن التهديد الإيراني سيردع ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو ومستشاره للأمن القومي، جون بولتون، واصفين تلك التهديدات بأنها "فارغة" ولم تحظ في أي وقت من الأوقات بمصداقية، ففي الوقت الذي هددت فيه إيران بالعودة إلى الإنتاج النووي؛ فإنها لم تلوح حتى باحتمالية الانسحاب من الاتفاق النووي على غرار الولايات المتحدة.



وتؤكد "بيزنس إنسايدر" أن طهران تهم بمحاولات الاغتيال وشن هجمات إرهابية للتخلص من معارضيها الإيرانيين في أوروبا، مستشهدة بمحاولة اغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمارك، وأيضًا المؤامرة فاشلة لشن هجوم بقنبلة على مؤتمر قرب العاصمة الفرنسية باريس نظمته جماعة إيرانية معارضة في المنفى، وهما الأمرين اللذين أسفرا عن طرد سفراء طهران من باريس والدنمارك والنرويج.



وكان وزير الخارجية الأمريكي قد صرح، الأسبوع الماضي، لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، بأن الشركات الأوروبية "هربت من إيران بأعداد كبيرة، أقصد بالمئات. العالم كله يُدرك أن هذه العقوبات حقيقية، وأنها مهمة".



ووفقًا للمجلة، فإن إدارة الرئيس ترامب أصبحت تضيق الخناق على إيران بشكل غير مسبوق، فكما يصف ترامب سياسته مع طهران بأنها "أقصى ضغط"، ورغم أن واشنطن منحت إعفاءات لثمانية من كبار مشتري النفط الإيرانيين، وهم الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، إلا أنها فعلت ذلك على نحو لا يجعل إيران "ترى العملة الصعبة "، فلطالما كانت العقوبات سارية المفعول.



ولا تسمح هذه التنازلات إلا لعملاء إيران الكبار في مجال النفط، بما في ذلك الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتركيا، بوضع الأموال في حساب ضمان طويل مقابل النفط الإيراني، فقط عندما تتخلى الولايات المتحدة عن العقوبات يمكن لإيران الحصول على هذه الأموال.



وخلص تقرير "بيزنس إينسايدر" بالقول إن العقوبات الجديدة حالت دون ارتفاع حاد في أسعار النفط التي كانت تحوم حول مستوى 70 دولارا للبرميل، أمس الاثنين، مشيرةً إلى أن ترامب نجح بالفعل في عزل إيران على نطاق واسع، ولكن في الوقت ذاته، لا يزال يحافظ على النفط بأسعار معقولة.