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تعليم

اليوم.. فحص الطعون ضد المرشحين بانتخابات اتحادات طلاب الجامعات

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
تفحص الجامعات المصرية، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من الطلاب المرشحين بانتخابات اتحاد الطلاب، على زملائهم المرشحين.

ومن المقرر إعلان الكشوف النهائية غدا الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، على أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.

ويجري انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، أما انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فيتم فى 14 نوفمبر، وفي اليوم التالي 15 نوفمبر يجري انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.
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