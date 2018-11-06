4 زيوت طبيعية تجعل شعرك يطول بجنون

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة فراغات الشعر وخاصة عند "فَرْق" الشعر؛ لذلك ينصح أغلب أطباء الجلدية، السيدات، بتنوع الفرق، وعدم تكرار مكانه.



وإذا كنت من ضمن هؤلاء اللاتي تعانين من مشكلة فراغات الشعر؛ يمكنك عمل حمام زيت للشعر من مجموعة زيوت طبيعية، حيث أشار موقع، "شير كير"، إلى طريقة مجربة وفعالة للقضاء عليها ويمكن من خلالها الحصول على شعر ثقيل وصحى.



المكونات المطلوبة:



زيت خروع.

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

زيت شجرة الشاى.



الطريقة:



-تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.



-ضعي المكونات على منطقة الفراغات "مرة يوميا" لمدة أسبوع كامل، وستدهشين بالنتيجة.