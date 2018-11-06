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اقتصاد

الخميس.. بدء التسجيل الإلكتروني لحاجزي وحدات الإعلان العاشر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:39 ص
الإسكان الإجتماعي
الإسكان الإجتماعي
آمنة عبدالعظيم
يستقبل الموقع الإلكتروني، الخاص بحجز وحدات الإعلان العاشر، بدءا من بعد غد، الخميس، طلبات الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي، لمن قاموا بشراء كراسات الشروط المطروحة بمكاتب البريد، من الأشخاص العاديين- غير ذوي الاحتياجات- وذلك لمدة شهر.

وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل، في تصريحات سابقة، إن وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، طرحت 60 ألف وحدة سكنية جديدة، كمرحلة أولى، يتم تسليمها بعد 30 شهرًا، بمدن: أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة)، غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75م2 بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5 % من قيمة الوحدة.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه سيتم إتاحة بيع الكراسات طوال فترة الإعلان- التى تنتهى فى منتصف شهر ديسمبر المقبل-، مشيرة إلى أنه لا توجد أسبقية سواء فى شراء كراسة الشروط، أو فى حجز الوحدات المطروحة، والذى يتم فى خطوة تالية على الموقع الإلكترونى، مشيرة إلى انه على من يرغب في مزيد من التفاصيل الخاصة بمواقع مكاتب البريد وتوقيتات العمل والمشروعات المطروحة؛ الاتصال على أرقام الهواتف الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق، وهى "5999 – 5777 – 1188" من أى تليفون محمول، ورقم090071117 من أى خط أرضى، بدءا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.
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