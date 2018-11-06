الوزراء: تخصيص 6400 متر لإقامة مركز أورام طنطا الجديد

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٦٤٠٠ متر بسبرباي؛ لتشييد مركز أورام طنطا الجديد، بدلا من المركز الحالي الذي قررت اللجنة الفنية هدمه، وبناء مبنى آخر بدلا منه، خارج الكتلة السكنية، بمدينة طنطا.



واكد الدكتور احمد الصاوي نائب مدير مركز أورام طنطا أن جميع العاملين بالمركز بما فيهم الاطباء والممرضين والاداريين والعمال سعداء بهذا القرار.



