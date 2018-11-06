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أخبار العالم

استطلاع رأي: 40% من البريطانيين يدعمون استفتاء جديدا على البريكست

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشف أكبر استطلاع للرأي تم إجراؤه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الـ"بريكست" مؤخرًا، أن أكثر من 4 من بين كل 10 بريطانيين سيدعمون إجراء استفتاء آخر، يعرض دعم صفقة الانسحاب من التكتل بوجود صفقة، أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.

واستجوبت القناة الرابعة البريطانية حوالي 20 ألف شخص، وذلك قبل مناظرة تلفزيونية مباشرة تشهد مشاركة سياسيين كبار، دعموا أو رفضوا قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وسيشارك في المناظرة المشار إليها آنفًا، كل من "وزير العدل ديفيد جاوك ، ووزير التجارة الدولية في حكومة الظل باري جاردينر، والنائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس، وزعيم حزب الاستقلال اليميني السابق نايجل فراج"، حيث ستأتي بعنوان "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: ما تفكر به الأمة حقا".

ومن المقرر أن يكشف البرنامج، عن النتائج الرئيسية في الاستطلاع الذي أجري بواسطة مؤسسة "سورفيشن"، والتي أفادت بأن 43% من المستطلعين قالوا إنهم سيؤيدون إجراء استفتاء ثانٍ، يكون خيارًا ثنائيًا، بين الموافقة على انسحاب بصفقة، أو البقاء في أوروبا، فيما يعارض 37% التصويت على هذه الشروط.

وأيد 63% من الذين صوتوا لصالح البقاء هذا الخيار، بينما دعمه فقط 20% من الناخبين الذين صوتوا للخروج.
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