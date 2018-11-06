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أخبار البلد

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:40 ص
صدى البلد
جلست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أرضا، بقاعة المؤتمرات بمنتدى شباب العالم، في مشهد رائع؛ من أجل الحديث مع عدد من الشباب ذوي القدرات الخاصة، المشاركين فيه، حول أفكارهم، وأهم التحديات التي تواجههم.

وقال نور الشيخ، أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم عبر صفحته على "فيسبوك"،: "نتفاخر دائما بإنسانية وتواضع الوزراء الأجانب، فلنفخر لوزيرة مصرية تنحني احتراما وتجلس أرضا لتتحدث مع مصريين، فلتفخروا بالمصريين قليلا".

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثانية في 3 نوفمبر ويستمر حتى اليوم، ٦ نوفمبر بـ«أرض السلام» شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة قضايا الشباب في إطار محاور السلام والتطوير والإبداع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم، والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة
شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة
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