نائب جامعة كفر الشيخ: التخطيط وراء فوزنا بالمركز الأول في مسابقة أفضل جامعة

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، أن فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة أفضل جامعة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتويجًا للجهود المتميزة والتخطيط المنظم لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة كفر الشيخ استطاعت أن تضع نفسها في مصاف الجامعات المتقدمة محليًا ودوليًا بالعلم والعمل والتخطيط والإدارة الناجحة.



وقال دسوقي، لـ"صدى البلد"، إن فوز الجامعة يضع على عاتقنا - جميعًا - كقيادات جامعة وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة والعاملين بها وطلابها مسؤولية كبيرة للحفاظ على مكانة الجامعة المتميزة بين الجامعات، والتطلع إلى مزيد من تحقيق الانجازات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي في التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته.



وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن، أمس، حصول جامعة كفر الشيخ على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية عن جدارة واستحقاق، خلال فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

