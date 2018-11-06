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أخبار العالم

مقاتلة روسية تهدد طائرة أمريكية في البحر الأسود

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن أن مقاتلة روسية، حلقت "عن قرب شديد" من طائرة استطلاع عسكرية أميركية، في الجو، فوق البحر الأسود.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن إريك باهون، الناطق باسم البنتاجون، قوله: إن طائرة روسية الصنع من طراز سو- 27 مرت مباشرة وبسرعة كبيرة أمام طائرة أميركية من طراز إي بي-3، وأصبحت "قريبة للغاية" من الطائرة الأميركية.

وأشار "باهون" إلى أن المقاتلة الروسية كانت مواجهة غير آمنة، عرضت الطيارين الأميركيين والطاقم للخطر، موضحا أنه لم تحدث أي اتصالات بين الطائرتين، وأن الواقعة استمرت نحو 25 دقيقة.

وكانت الطائرة الأميركية "إي بي- 3 آريس" قد أقلعت من خليج سودا في اليونان، وكانت تجري عمليات روتينية.
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