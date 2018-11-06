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محافظات

منع سير الـ توكتوك في مدينة بئر العبد وعلى الطريق الدولي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:33 ص
توكتوك
توكتوك
احمد صالح
قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء، برئاسة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، منع سير مركبات الـ«توكتوك»، بالشوارع الرئيسية لمدينة بئر العبد؛ وكذلك على الطريق الدولي الرئيسي "العريش- بئر العبد- القنطرة"؛ حفاظا على حياة المواطنين.

وأعطى المحافظ تعليماته للعميد إيهاب فرغلي رئيس مدينة بئر العبد، بالتنسيق مع ادارة المرور؛ لترخيص المركبات المستوفية للشروط؛ للعمل داخل القري التابعة لمركز بئر العبد وخدمة المواطنين كـ"بديل" للنقل الداخلي في القرى.
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