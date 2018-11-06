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أخبار العالم

تقرير يكشف دور الأصوات العربية في انتخابات الكونجرس اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
ينطلق، اليوم الثلاثاء، الحدث الأبرز على الساحة الأمريكية، وهو انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ومنصب الحكام في الولايات الأمريكية، وهي الانتخابات التي تعتبر مصيرية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لاستمرار سيطرة المعسكر الجمهوري على غرفتي الكونجرس.

ونشرت شبكة "سكاي نيوز"، الإثنين، تقريرًا مصورًا، يسلط الضوء على الجالية العربية التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتمركز أغلبها في ولايتي ميتشجان وكاليفورنيا، ومدى تأثير الأصوات العربية على تلك الانتخابات، وذلك في ظل الحراك السياسي العربي الذي تشهده الولاية الأولى تحديدا، مع تقدم عدد من أبناء الجالية في سباق الانتخابات.

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