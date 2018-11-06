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مرأة

البطاطس المقلية تسبب ارتفاع ضغط الدم تعرف على أضرارها

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:43 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعشق الكثير من الأشخاص، كبارا وصغارا، تناول البطاطس المقلية، دون الالتفات إلى أضرارها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك اكتشاف أبرز أضرار للبطاطس المقلية التى تجعلك لا تتناولينها مقلية أبدا.

الدكتورة كريمة عبد الرحمن مرسي، خبيرة التغذية، أوضحت عددا من أضرار البطاطس (الشيبسي)، والتي تتمثل في ما يلي:

1- زيادة نسبة الكوليسترول في الدم؛ نتيجة الدهون المشبعة به.

2- تزيد اضطرابات المعدة، وتسبب القرحة والنزلات المعوية.

3- تزيد من حالات إرتجاع المرئ وأمراض الأمعاء.

4- تضعف مقاومة الجسم للأمراض نتيجة ضعف المناعة.

5- ترفع معدل الإصابة بالسمنة الموضعية.

6- تترسب المواد الصناعية على الكبد والكلى ما يسبب أضرارًا جسيمة فى المستقبل.

7- ارتفاع ضغط الدم؛ بسبب إرتفاع محتوى الصوديوم في الشيبسي، والذى قد يؤثر بشكل سلبى على صحة القلب والأوعية الدموية.

8- يحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والتى يمكن أن تغير من مستوى الأنسولين في الدم.
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