كارثة صحية في مطبخك تهدد حياة الأسرة

لا يخلو مطبخ من الملاعق الخشبية التي تستخدمها ربة المنزل في إعداد الطعام، دون الالتفات لأضرار استخدامها التى حذر منها الأطباء واعتبروها بيئة خصبة للبكتيريا.



وكشف موقع "بولد سكاى الهندى، عن أضرار استخدام الملاعق الخشبية، مشيرا إلى ان وضعها فى الأطعمة، ومن ثم وضعها في المطبخ؛ يساعد على نمو الجراثيم والبكتيريا عليها، والتى لا تذهب حتى مع غسل تلك الملاعق.



ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تعرض الخشب للمياه بصورة يومية؛ يجعله موطنا للجراثيم والميكروبات التى قد تؤدى إلى الإصابة بالتسمم، لذا من الأفضل استبدالها بالملاعق السليكون فهى أأمن عنها.