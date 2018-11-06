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مرأة

احترسي من أضرار المكياج المغشوش بالأسواق

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:58 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقبل أغلب السيدات على استخدام المواد التجميلية المغشوشة، والتى يمكن أن تتسبب في إصابتهن بسرطان الجلد، وتعرض البشرة لأضرار كثيرة.

الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، قال فى حوار خاص لموقع صدى البلد الإخبارى، أكد من المنتجات التجميلية المغشوشة المنتشرة فى الأسواق، تستخدمها الكثير من البنات؛ لرخص أسعارها، خاصة مع الارتفاع الجنونى فى أسعار المواد التجميلية الأصلية.

وأوضح الناظر مخاطر هذه المنتجات، وهى كثيرة، منها أنها تسبب التهابات موضعية تظهر على هيئة احمرار فى الجلد وقد تصل للحروق، وأيضًا يمكنها أن تسبب حساسية تظهر على شكل بقع حمراء ورغبة فى الحكة، والأخطر أنها تنتشر وتترك آثار بنية اللون على الجلد، كما تسبب حدوث نمش بنسبة كبيرة فى الوجه وحب الشباب .

وأضاف استشارى الأمراض الجلدية، أن الخروج فى الشمس، بعد وضع تلك المنتجات المغشوشة على البشرة؛ يعطى تفاعلا بينها وبين الأشعة فوق البنفسجية، وتسبب الحساسية الضوئية، لذلك ينصح السيدات بالابتعاد التام عن استخدام هذه المنتجات.
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