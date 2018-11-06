مجلس الأمن يخطط لرفع العقوبات عن إريتريا

أعلن دبلوماسيون، عن أن مجلس الأمن الدولي، سيبحث رفع العقوبات عن إريتريا، الأسبوع المقبل؛ بعد حدوث تقارب مع جارتها إثيوبيا، رغم أن بعض الأعضاء يرغبون في الإبقاء على بعض الضغوط الدبلوماسية؛ لضمان حل نزاع آخر مع جيبوتي.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مشروع قرار أعدته المملكة المتحدة، أن رفع العقوبات سيتضمن الإنهاء الفوري للعقوبات المفروضة على إريتريا، وتشمل "حظر السلاح والسفر وتجميد الأصول".



وأكد الفريق الدبلوماسي أن فرنسا وبعض الدول الأخرى الأعضاء تحرص على إبقاء بعض الضغوط الدبلوماسية على إريتريا.



وتحتاج الموافقة على القرار؛ الحصول على 9 أصوات، وعدم اعتراض أي دولة من الدول دائمة العضوية، وهي "الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا".

