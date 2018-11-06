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أخبار العالم

الكويت تغرق.. الهاشتاج الأول عالميا على تويتر بعد فاجعة السيول

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:12 ص
صورة للسيول
صورة للسيول
أحمد قاسم
تصدر هاشتاج "الكويت تغرق" قائمة الأكثر تداولا على مستوى العالم، عبر "تويتر"؛ وذلك بعد فاجعة السيول والأمطار التي ضربت دولة الكويت للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، شهدت الكويت حالة من الطقس السيئ، سقطت خلالها أمطار غريزة، وسيول جارفة استمرت حتى فجر اليوم الثلاثاء، وذلك في أنحاء متفرقة من البلاد.

ورصد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المناطق التي شهدت تجمعا لمياه الأمطار بشكل لافت، كان أبرزها الشوارع الداخلية للعاصمة في منطقتي الفروانية والجليب، إضافة إلى تجمعات أخرى للمياه في مناطق أخرى.

وأسفر الطقس السيئ عن وقوع عدد كبير من حوادث الطرق والحوادث الفردية.

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