بائعة الخضار.. تجاوز المحليات يثير غضب رواد السوشيال ميديا

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي دمياط بعدما قام موظفو الوحدة المحلية بـ"إهانة بائعة وإلقاء الخضروات والفاكهة الخاصة بها على الأرض"، بحسب أقوال الأهالي، وذلك في سوق 63 العمومي بمدينة رأس البر، بعد إزالة المرافق لـ"فرشة الخضار" التي تجلس بها



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب وكتب النشطاء منشورات تتهم موظفو مجلس المدينة بالوحدة المحلية برأس البر بإهانة بائعة متجولة تبيع الخضروات والفاكهة بأحد شوارع المدينة حيث قام الموظفون ببعثرة ما بحوزتها من بضاعة على الأرض وظلت السيدة تبكي ولجوارها أطفالها الصغار فيما حاول عدد من الأهالي مواساتها والتخفيف من معاناتها.



وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة رئيس الوحدة المحلية ومعاونيه والتحقيق فيما حدث ومساندة السيدة المكلوبة.