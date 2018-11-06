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منوعات

يوميات سلطان الهندي.. أغلى وأضخم ثور في العالم.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
كريم جمال
سلطان الهندي، هو اسم أطول وأكبر ثيران الهند والعالم، والذي يصل ارتفاعه إلى نحو 1.5 متر، وطوله أكثر من 4 أمتار.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، يشرب سلطان الويسكي يوميًا، بالإضافة لـ 10 كيلوجرامات من الحليب، و15 كيلوجراما من التفاح، و20 كيلوجراما من الجزر، و10 كيلوجرامات من الحبوب، وما بين 10-12 كيلوجراما من الأوراق الخضراء يوميا".

وقال ناريش كومار، مالك الثور، من ولاية هاريانا شمال الهند، إن مصاريفه اليومية ما بين 39 و43 دولارا أمريكيا، ويمشي مسافة 5 كيلومترات.

يذكر أن "سلطان" فاز بالعديد من الجوائز بجميع أنحاء الهند، حيث كانت الجائزة الأولى في ولايتي كارنال وحيدر أباد.

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