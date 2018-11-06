يوميات سلطان الهندي.. أغلى وأضخم ثور في العالم.. فيديو

سلطان الهندي، هو اسم أطول وأكبر ثيران الهند والعالم، والذي يصل ارتفاعه إلى نحو 1.5 متر، وطوله أكثر من 4 أمتار.
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، يشرب سلطان الويسكي يوميًا، بالإضافة لـ 10 كيلوجرامات من الحليب، و15 كيلوجراما من التفاح، و20 كيلوجراما من الجزر، و10 كيلوجرامات من الحبوب، وما بين 10-12 كيلوجراما من الأوراق الخضراء يوميا".
وقال ناريش كومار، مالك الثور، من ولاية هاريانا شمال الهند، إن مصاريفه اليومية ما بين 39 و43 دولارا أمريكيا، ويمشي مسافة 5 كيلومترات.
يذكر أن "سلطان" فاز بالعديد من الجوائز بجميع أنحاء الهند، حيث كانت الجائزة الأولى في ولايتي كارنال وحيدر أباد.
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، يشرب سلطان الويسكي يوميًا، بالإضافة لـ 10 كيلوجرامات من الحليب، و15 كيلوجراما من التفاح، و20 كيلوجراما من الجزر، و10 كيلوجرامات من الحبوب، وما بين 10-12 كيلوجراما من الأوراق الخضراء يوميا".
وقال ناريش كومار، مالك الثور، من ولاية هاريانا شمال الهند، إن مصاريفه اليومية ما بين 39 و43 دولارا أمريكيا، ويمشي مسافة 5 كيلومترات.
يذكر أن "سلطان" فاز بالعديد من الجوائز بجميع أنحاء الهند، حيث كانت الجائزة الأولى في ولايتي كارنال وحيدر أباد.