يوميات سلطان الهندي.. أغلى وأضخم ثور في العالم.. فيديو

سلطان الهندي، هو اسم أطول وأكبر ثيران الهند والعالم، والذي يصل ارتفاعه إلى نحو 1.5 متر، وطوله أكثر من 4 أمتار.



وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، يشرب سلطان الويسكي يوميًا، بالإضافة لـ 10 كيلوجرامات من الحليب، و15 كيلوجراما من التفاح، و20 كيلوجراما من الجزر، و10 كيلوجرامات من الحبوب، وما بين 10-12 كيلوجراما من الأوراق الخضراء يوميا".



وقال ناريش كومار، مالك الثور، من ولاية هاريانا شمال الهند، إن مصاريفه اليومية ما بين 39 و43 دولارا أمريكيا، ويمشي مسافة 5 كيلومترات.



يذكر أن "سلطان" فاز بالعديد من الجوائز بجميع أنحاء الهند، حيث كانت الجائزة الأولى في ولايتي كارنال وحيدر أباد.



