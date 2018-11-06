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منوعات

العثور على نوع جديد من الحمير.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
كريم جمال
تشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، مقطع فيديو، يظهر نوعا جديدا من الحمير، يدعي زونكي؛ بعدما أتمت سيدة بريطانية تدعى "كريستين تيرنر"، عملية تزاوج نادرة من نوعها بين أنثى حمار وحشي، وآخر عادي.

ووضعت السيدة بمزرعتها في منطقة "ساوث بارو" بإنجلترا، أنثى حمار وحشي، تدعى "زيجي" تبلغ من العمر 6 سنوات، بين 9 حمير عادية؛ للتزاوج، والحصول على نوعية جديدة بين الفصيلتين.

وبعدما حاولت "تيرنر" إتمام التزاوج بين الفصيلتين لمدة 6 سنوات، استطاع حمار عمره 4 سنوات يدعى "راج" أن يقوم بالتزاوج مع الأنثى "زيجي".

وفي الثاني من أكتوبر، ولد الحمار النادر جدا "زيبي"، ولفت الأنظار، حيث جمع بين شكل الحمير العادية، مع خطوط في أسفل جسمه تشبه تلك الموجودة في الحمير الوحشية.

يذكر أنه لا يوجد في بريطانيا سوى حيوان ثانٍ فقط يشبه "زيجي"، ويدعى "زامبي"، ولكنه يعيش في محمية طبيعية بمنطقة شروبشاير.

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