الصين تفتتح أول حديقة للذكاء الاصطناعي

افتتحت أول حديقة للذكاء الصناعي في الصين أبوابها للجمهور، بعد 10 أشهر من العمل على تجديدها، بمنطقة "هايديان" شمالا.



وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، تبلغ مساحة الحديقة حوال 34 كيلومترًا، وبها حافلات مكوكية تسير من دون سائق، وأعمدة المصابيح الذكية بها يمكن أن تسجل بيانات الحركة، كما تشتمل على مكبرات صوت ذكية يمكنها الاستجابة للتعليمات البشرية.



وكانت حكومة مقاطعة هايديان وقعت اتفاقا مع شركة "بايدو" للإنترنت في شهر يناير للقيام باستكشاف مشترك في بناء "مدينة ذكية"، حيث تم اختيار حديقة "هايديان"، التي استقبلت حوالي 1.2 مليون سائح العام الماضي، لتشغيل البرنامج التجريبي.



وشاركت 10 إدارات وشركات حكومية في تجديد حديقة "هايديان" خلال العشرة أشهر الماضية، وفقا لتصريحات، تشي جيان قوه، من مكتب إدارة المتنزهات في المقاطعة.