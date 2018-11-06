نجاة دب صغير من الموت بسبب طائرة بدون طيار.. فيديو

تسببت طائرة بدون طيار في محاولة قتل دب صغير؛ عندما حاول تسلق منحدر ثلوج؛ للحاق بأمه، بعد شعوره بالخوف الشديد.



وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية؛ ظل الدب الصغير يعانى في منطقة ماجادان الروسية، حتى وصل في النهاية إلى القمة حيث تنتظره أمه بصبر، وبعد ذلك هربا الدبان بعيدا عن الطائرة.



وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تصرف صاحب الطائرة، الذي كاد أن يقتل دبا دون ذنب.



