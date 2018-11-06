إنشاء نفق طويل ينقل المارين به لوجهتهم بسرعة.. فيديو

وكان ماسك أعلن في آواخر يونيو عن البدء ببناء النفق، ووفقا لما صرحت به شركة "Verge" القائمة على المشروع؛ فإن الشركة القائمة بأعمال النفق "The Boring Company" وصفت المشروع بالطموح، وتعود ملكية الشركة للملياردير الأمريكي الذي أطلقها في عام 2016.





نشر إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، ورئيس شركة "SpaceX" الفضائية، مقطع فيديو، يظهر أول نفق تحت الأرض بالقرب من لوس أنجلوس الأمريكية، يوصلك إلى وجهتك بسرعة.وبحسب "سبوتنيك"، نشر "ماسك" الفيديو قائلا: "لقد مررت عبر النفق بأكمله بالقرب من لوس أنجلوس، إنه طريق طويل ومثير، نستعد للحفل الافتتاحي في 10 ديسمبر".