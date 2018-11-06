مصرع وإصابة عاملين في انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بسوهاج

استقبل مستشفى جهينة المركزي، عاملا "جثة هامدة" وآخر "مصابا بجرح في فروة الرأس"، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز شرطة جهينة.



وكان اللواء هشام الشافعي، مدير الأمن، قد تلقي إخطارا يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم "ص ق ج 4227" قيادة صفوت محمد دشناوي، 45 عاما عامل ويقيم دائرة مركز "قوص – قنا" إختلت عجلة القيادة بيده حال تخطيه أحد المنحنيات مما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابته بجرح رضي في فروة الرأس، ووفاة فنجري عبد العزيز حزين، 65 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية.



ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج العام.



وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة، وتحرير المحضر اللازم.