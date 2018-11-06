فرقة كروماتكس تحيي حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية.. اليوم

تحيي فرقة "كروماتكس"، بقيادة المايسترو أحمد يسرى، حفلا غنائيا، اليوم الثلاثاء، على مسرح الجمهورية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ27، وهي المشاركة الأولى بالنسبة للفرقة في المهرجان.



وانتهى المايسترو أحمد يسرى من إجراء بروفات الحفل، ووضع برنامجا فنيا لتقديمه خلال الحفل يتضمن مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني التراثية والمعاصرة.



يذكر أن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، ومهداة للراحل ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، وتضم 43 حفلة على 7 مسارح تابعة لدار الأوبرا بمشاركة 8 دول عربية، و16 دولة أخرى بين عربية وأجنبية؛ تشارك في المؤتمر العلمي للمهرجان.