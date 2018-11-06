ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فرقة كروماتكس تحيي حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية.. اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:10 ص
صدى البلد
شيري نبيل
تحيي فرقة "كروماتكس"، بقيادة المايسترو أحمد يسرى، حفلا غنائيا، اليوم الثلاثاء، على مسرح الجمهورية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ27، وهي المشاركة الأولى بالنسبة للفرقة في المهرجان.

وانتهى المايسترو أحمد يسرى من إجراء بروفات الحفل، ووضع برنامجا فنيا لتقديمه خلال الحفل يتضمن مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني التراثية والمعاصرة.

يذكر أن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، ومهداة للراحل ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، وتضم 43 حفلة على 7 مسارح تابعة لدار الأوبرا بمشاركة 8 دول عربية، و16 دولة أخرى بين عربية وأجنبية؛ تشارك في المؤتمر العلمي للمهرجان.
loading...

ترشيحاتنا

دونجا: ضربتا جزاء الأهلي غير صحيحتين.. ومروان محسن الأجدر لخلافة أزارو

الخميس.. بدء التسجيل الإلكتروني لحاجزي وحدات الإعلان العاشر

الاتحاد التونسي: عقوبة إيقاف وليد أزارو مستحقة 100%

ضبط عاملين وبحوزتهما 1030 جرام حشيش في أسيوط

لقطة رائعة من جروس تجاه طارق العشري وجهاز حرس الحدود.. فيديو

العثور على نوع جديد من الحمير.. فيديو

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية يستعدون للاشتباك مع إحدى العائلات بالقوصية

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

الخطوط الكويتية توضح حقيقة توقف الرحلات بسبب الطقس السيئ

المنتخب الإسبانى يرفض مواجهة فريق إسرائيلي في كاتالونيا لهذا السبب

ياسر عبد الرؤوف: ركلة جزاء الزمالك أمام حرس الحدود غير صحيحة

يوميات سلطان الهندي.. أغلى وأضخم ثور في العالم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟