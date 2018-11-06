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مرأة

تعرف على أنواع الدهون بالجسم وكيفية التخلص منها

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:34 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور شادى سامى أخصائى جراحات التجميل وتنسيق القوام أن الدهون ليست كلها ضارة وهناك العديد من أنواع الدهون الموجودة في أجسادنا منها نوعين رئيسيين مختلفين أحدهما نافع ومهم والآخر ليس أكثر من مراكز تراكمية تحت الجلد لما يزيد عن حاجة الجسم فيستطيع تحويل الدهون.

وأشار سامى في بيان إلى أن هناك أهمية للدهون المحيطة بالأحشاء والأعضاء الداخلية وهي نسبة مهمة ومرغوبة من الدهون في الجسم لأنها تحيط بالأعضاء وتحميها في مكانها والمشكلة الوحيدة في هذه الدهون هو عندما تزيد عن حدها المطلوب فتتحول من أنسجة نافعة وذات فائدة في الجسم إلى أنسجة ضارة ومتعبة.

وأضاف أن هذه النوعية من الدهون تظهر على هيئة البطن أو الكرش والأجناب، لافتا إلى أن زيادة دهون البطن وتراكمها واحد من أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل داء السكري وأمراض القلب والسكتات القلبية والدماغية وارتفاع ضغط الدم، كذلك يمكن أن يخل وجود هذه الدهون بتوازن الجسم ويحثه على البدء بتخزين الدهون تحت الجلد في أماكن أخرى كالأرداف والأذرع ليصبح الشخص في النهاية ضحية السمنة.

وأشار إلى أن العمليات الجراحية باتت كثيرة جدا وآمنة الى أبعد حد وذلك للتخلص من هذه الدهون الموضوعية.
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