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حوادث

ضبط عاملين وبحوزتهما 1030 جرام حشيش في أسيوط

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:03 ص
المتهمين
المتهمين
إيهاب عمر
تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط من ضبط عاملين وبحوزتهما 4 طرب حشيش تزن 1030 جراما و290 جنيها بقصد الاتجار .

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "ب. ع.ج. م" 32 سنة، عامل، و"م. ع. ج. م"، 23 سنة، عامل مقيمان الزاوية مركز أسيوط وبحوزتهما (4) طرب لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى (1030) جراما و(2) هاتف محمول و(290) جنيها.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات (بقصد الاتجار) والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.
ضبط عاملين وبحوزتهما 1030 جرام حشيش في أسيوط
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