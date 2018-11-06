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أخبار العالم

تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية في الكويت لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:05 ص
أمطار غزيرة في الكويت
أمطار غزيرة في الكويت
رحيم يسري
أعلنت الكوي، صباح اليوم الثلاثاء، تعطيل العمل بجميع الوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "بناء على تعليمات مجلس الوزراء، تعطل اليوم الثلاثاء الموافق 6-11-2018 جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية".

وأوقفت وزارة التربية الدراسة للطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس والجامعات، فيما أعلنت وزارة الصحة أن اليوم يعتبر عملا في المستشفيات، بناءً على ذات القرار.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق الملاحة الجوية، وحذرت وزارة الداخلية المواطنين قائلة: "بناء على تعليمات مجلس الوزراء بتعطيل العمل بجميع الوزارات والدوائر الحكومية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على سلامة الجميع فإنها تهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم ما لم تستدع الضرورة الخروج".
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