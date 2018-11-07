قاتل جاره بطرة: ربطني بالسحر فأنهيت حياته في الشارع.. صور

البيت في البيت

زوجة القتيل





7 دقائق



اعتراف المتهم

السحر وأعمال الربط كانا مفتاح حل لغز جريمة قتل بائع لحوم على يد جاره السائق في منتصف الشارع داخل منطقة طرة، جنوب القاهرة، حيث اتهم بائع اللحوم جاره السائق بإعداد سحر له يمنعه من القيام بمهامه الزوجية.وداخل منطقة طرة، تواجد «صدى البلد» في أركان مسرح الجريمة، حيث يظهر منزل المجني عليه وبداخله سرادق العزاء بالقرب من موقع عمل القتيل، وبعد أمتار قليلة يظهر منزل القاتل، ليسرد لنا أبو عبد الرحمن، جارهما، القصة قائلا: "القاتل والمقتول جيران ولا يوجد بينهما خلافات قديمة، ولم يحدث أن نشبت بينهما مشكلة أو مشاجرة أو حتى مشادة كلامية طوال الفترة الماضية، فالمجني عليه يعمل بائعا والمتهم سائقا ويمتلك مقهى أسفل منزله، وبينهما تعاملات اعتيادية لا يشوبها شيء، حتى فوجئ الجميع بتلك الفاجعة".وداخل المنزل، جلست الزوجة المكلومة تقص لنا مشاهد النهاية، قائلة: "استيقظت صباح الأربعاء على قبضة تملكت من قلبي وكأن شيئا سيحدث لي، وكانت آخر مرة أرى فيها زوجي رحمه الله"، وتوقفت لحظات تبكي وعادت لتستكمل: "خرج زوجي كعادته متوجها إلى المدبح لشراء أحشاء الذبائح حتى يعود لبيعها أمام منزلنا، ونظرت إليه وخرج مسرعا عقب إلقاء السلام، وجلست أمارس أعمال المنزل"، وعقب مرور ساعات لا أتذكرها جيدا ولكن تقريبا عقب أذان الظهر عاد مرة أخرى لتكن المرة الأخيرة التي أراه فيها، حيث قام بالاستعداد للخروج إلى عمله وجلس يحضر أدواته"، وصمتت الزوجة للمرة الثانية وعادت بصوت محروق من داخلها تقول: "الشيطان عدى عليه قدام البيت وفضل يقوله إنت رابطني وعملتلي سحر، أنا حياتي اتدمرت بسببك، اللي زيك لازم يموت"، ولم تمر ساعات حتى نفذ الشيطان وعده، وانهمرت الزوجة في البكاء.وتضيف الزوجة: "سألت زوجي عن الكلمات التي كان يهذي بها القاتل إسماعيل، فكان رده: يا ستي ماتاخديش في بالك ده كلام، وتركني ذاهبا إلي السوبر ماركت لشراء زجاجات الخل التي يستخدمها في عمله"، ويحكي أحد شهود العيان أن "القاتل قام باستيقاف أحمد أمام السوبر ماركت قائلا له: إنت بتعمل أعمال وأسحار لأهل المنطقة وأنا عرفت، وكمان عرفت إنك ساحرلي أنا كمان، والخل ده دليل على اللي انت رايح تعمله دلوقتي، هتعمل عمل تاني بيه، فرد المجني عليه: شوفلك كاميرات مراقبة وتعالى ركبها عشان تشوف أنا بعمل إيه، وتركه وغادر".7 دقائق كانت عمر سيناريو القتل، حيث سب القاتل القتيل، ثم أخرج سكينا وسدد له طعنة أسفل عظمة الترقوة كما يقص علينا عم محمود، أحد شهود العيان، قائلا: "الجريمة لم تزد على 7 دقائق، وتعالت الصرخات في المنطقة: أحمد سايح في دمه، وأسرعنا بنقله إلى أقرب مستشفى، إلا أنه فارق الحياة".وتلقى قسم شرطة المعادي إخطارا من مستشفى مبرة المعادي يفيد باستقبال جثة "أحمد. ع"، 42 سنة، بائع، متوفى، إثر إصابته بطعنة أسفل الترقوة من الناحية اليسرى، وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بينه وبين المتهم "إسماعيل. ح"، 34 سنة، سائق، بسبب اعتقاد الأخير بقيام المجني عليه بإيذائه بأعمال السحر، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسكين محدثا إصابته التي أودت بحياته.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب جريمته، وبمواجهته اعترف بأن مشكلة زوجية نشبت بينه وبين زوجته بسبب عدم قدرته على معاشرتها، وعندما طلبت منه عرض نفسه على الطبيب، غضب من ذلك وكاد ينتحر، إلا أن صديقا مقربا له، أكد له أن جاره أحمد يعمل في السحر، وأنه يرى الجيران أثناء قدومهم إليه لحل مشكلاتهم الزوجية، فأقنعه الشيطان أنه قام بإجراء عمل أو سحر أدى إلى فشله في إقامة علاقة مع زوجته، فقرر الخلاص منه.