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محافظات

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
حادث الغرق
حادث الغرق
وائل شاهين
أكد أهالى قريتي عزبة حمد والعيدروس التابعتين لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أن حوالى 20 فدانًا من الأراضي الزراعية الخاصة بهم غرقت بمياه ترعة حسن سلامة، بإضافة إلى غرق منازلهم، بسبب فيضان الترعة.

وأضاف الأهالى، أن عامل القنطرة المعين على البوابة الرئيسية لترعة مصطفى أفندى المؤدية لترعة حسن سلامة فتح البوابة وتركها، ما تسبب فى ارتفاع منسوب المياه الجارية بالترعة وأدى الى فيضان وتآكلت الجسور وغرقت أراضيهم الزراعية بكمية كبيرة من المياه.

وتابع، أنهم قاموا بالاتصال بوزارة الرى من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الآن لا يردون عليهم، موضحين أن قنطرة المياه لا زالت حتى الآن مفتوحة مما يتسبب في تلف المحاصيل الزراعية الخاصة بهم.

وأوضح الأهالى، أنهم منذ الساعة الواحدة صباحا وحتى الآن يقومون بأنفسهم باستخدام كميات من تراب الأراضي الزراعية الجافة، لحجز المياه ومنعها من الانسحاب للأراضي الأخرى الجافة.

وناشد الأهالى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ووكيل وزارتى الرى والزراعة بالنزول إلى قراهم لرؤية الوضع على ما هو عليه وتعويضهم عن حجم الخسائر التى لحقت بهم بسبب إهمال عامل قنطرة الري المعين على الترعة.
غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور
غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور
غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور
غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور
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