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أخبار العالم

المنتخب الإسبانى يرفض مواجهة فريق إسرائيلي في كاتالونيا لهذا السبب

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن حركة المقاطعة (BDS)، تمكنت من إلغاء مباراة المنتخب الإسرائيلي للنساء في كرة الماء في مدينة مولينس في كاتالونيا، وذلك في أعقاب استجابة المنتخب الإسباني لمطلبها.

وكان من المفترض أن يلعب المنتخب الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مع المنتخب الإسباني، ضمن تصفيات البطولة الدولية في مدينة مولينس، إلا أن قيادة المنتخب الإسباني استجابت لمطلب حركة المقاطعة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه بسبب إلغاء المباراة فقد أعلن عن نقلها من مدينة مولينس، بيد أنه لم يتضح مكان وزمان المباراة الجديدان، كما أنه ليس من الواضح أيضًا ما إذا كانت ستجري المباراة أساسا.
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