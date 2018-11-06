كواليس لقاء خالد النبوي مع معكم منى الشاذلي غدا‎

تجري الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة مع الفنان خالد النبوي تعرض مساء غد الأربعاء على فضائية cbc.



يتناول اللقاء تفاصيل عن مبادرة التبرع بالدم التي دشنها "النبوي" في الفترة الماضية لدعوة المواطنين للتبرع بالدم وذلك بعد اختياره سفيرا لبنوك الدم في مصر.



واستقبل جمهور البرنامج خالد النبوي بسعادة كبيرة خاصة مع حديثه عن شخصية الضابط محمود عبدالظاهر بطل مسلسل "واحة الغروب" والذي تحدث عن المجهود الكبير الذي بذله مع المخرجه كاملة أبوذكري كي يخرج بالصورة الرائعة التي أعجبت المشاهدين، وكذلك تحدث عن تفاصيل إصابته أثناء التصوير وكيف أكمل تصوير المسلسل في ظل تلك الإصابة.



ويتحدث النبوي أيضا عن حلمه باستكمال مسلسل الدكتور مصطفى محمود، وكذلك عن مسرحية "كامب ديفيد" الشهيرة التي عرضت في أمريكا وأدي فيها دور الرئيس الراحل أنور السادات.

