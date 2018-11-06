الموساد يقود تحركات تطبيع العلاقات بين إسرائيل و الدول العربية

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم "الثلاثاء" عن الشخصية المحورية فى إسرائيل التي ساهمت في زيادة وتيرة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.



وقال الصحفى الإسرائيلى بن كاسبيت لـ "معاريف" العبرية، إن رئيس الموساد يوسي كوهين أسهم كثيرًا في تعميق التعاونات السرية بين إسرائيل ودول عربية.



وأشار بن كاسبيت إلى أن كوهين رافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان، وسبق له التنقل ذهابًا وإيابًا بين عدد من عواصم المنطقة.



وأضاف الصحفى الإسرائيلى أن كوهين يعزز التحالفات الإقليمية، وهو حلف أُقيم بسبب الخشية من التمدد الإيراني.



يذكر أن كوهين يتحدث العربية والإنجليزية بشكل جيد ولديه مؤهلات سياسية بارزة، يوصف في الكواليس الداخلية للسلطة في "إسرائيل" بأنه وزير الخارجية الفعلي، حيث زار مؤخرًا تشاد سرًا، وأقام علاقات مع أذربيجان.