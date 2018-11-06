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وكيل التربية والتعليم ببورسعيد يجري حركة تغييرات بالمديرية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:37 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أصدر الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد قرارا بتكليف علاء الدسوقي مدير إدارة بورفؤاد التعليمية بالعمل مديرا للتعليم العام، خلفا لمحمد عبد الرحمن لبلوغه سن التقاعد.

وحدد القرار مدة التكليف بـعام واحد أو لحين شغل الوظيفة ايهما أقرب، كما تضمن القرار تكليف احمد تاج بالعمل مديرا لإدارة بورفؤاد التعليمية خلفا الدسوقي.

كما كلف باهي رمضان ساسا بالعمل مديرا للتعليم الابتدائي بالمديرية.

وتمني باهي للقيادات الجديدة بذل مزيد من الجهد والتوفيق في مناصبهم الجديدة وتحقيق نجاحات تضع بورسعيد كعادتها في أول ترتيب المحافظات بالوزارة.

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