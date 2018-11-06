سموحة يواجه الداخلية بالدوري الممتاز.. اليوم

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي سموحة منافسه فريق الداخلية اليوم "الثلاثاء" في المباراة، المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً باستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الثالثة عشر من عمر منافسات الدوري الممتاز.



ويدخل فريق سموحة بقيادة مديره الفني علي ماهر وهو باحث عن تعويض فقدان نقطتين بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدفين لكل فريق بالمباراة التي أقيمت بالجولة الماضية.



ويسعى فريق سموحة إلى اقتناص الثلاث نقاط من فريق الداخلية مستغلًا عامل الأرض لصالحه، خاصة وأنه يبحث عن التقدم في جدول الدوري الممتاز.



ويحتل فريق سموحة المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة،حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وهزم في مباراة واحدة.



وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق الداخلية وهو منتشي بالفوز على فريق طلائع الجيش بالجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد.



ويأتي فريق الداخلية في المركز السادس برصيد 15 نقطة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر في 4 مباريات.