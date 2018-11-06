تفاصيل جلسة آليات بناء المجتمعات والدول في سياق ما بعد الحروب

عُقدت جلسة ما بعد الحروب والنزاعات، والتي جاءت بعنوان "آليات بناء المجتمعات والدول" بقاعة الفيروز في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، ضمن جلسات منتدى شباب العالم المقام في الفترة من 3-6 نوفمبر، بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.



تحدثت مشيرة خطاب وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان عن أهمية إعادة تأهيل اللاجئين وإدماجهم في المجتمع، فهم مواطنون لم يفقدوا حقوق المواطنة، مؤكدة أن مصر دولة رائدة في مجال حقوق الانسان، ووقَّعَتْ على جميع اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال، وتقدم تقاريرها بصفة دورية، كما تعطي نموذجًا للدول الأخرى.



وأضافت خطاب أن مصر تتحمل مسؤولية استضافة اللاجئين، ولا تستغل هذا الملف أو اللجوء إلى إيوائهم في معسكرات لعزلتهم، كما منعت مرور سفن تحمل هجرة غير شرعية منذ عام 2016.



وأشارت إلى أهمية عودة اللاجئين إلى أوطانهم، وأن تكون هناك مسؤولية من قبل دولتهم ناحيتهم، كما أن لهم الحق في تعليم مناسب بالإضافة إلى إعادة تأهيلهم صحيا ونفسيا لإزالة آثار الهجرة.



واختتمت كلمتها بأن التحدي الأساسي الذي يواجهه المنتدى هو تحدٍ ثقافي، والهدف هو تحقيق الاستقرار من خلال التعددية، التي تحدث عندما نحترم جميع أشكال التعبير، لكي يعم السلام، وأن الشباب هم قادة التغيير والتأكيد على دور المرأة "حافظة وحامية الثقافة".



من جانبه أكد سيد غنيم الرئيس التنفيذي لفريق المفكرين الاستراتيجيين متعددي الجنسيات على دور القوات المسلحة التابعة للأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الصراع وبناء السلام، وأن العسكريين مضطرون للدخول في الحروب، لكنهم مجبرون على صنع السلام، حيث تتصاعد الأمور إلى أن تصل من النزاع إلى الصراع، ويُتَطَلَّبُ من الأطراف المتصارعة التدخل لإقرار السلام وعودة الاستقرار.



وأضاف: يتمثل دور القوات المسلحة في نزع السلاح، تم تسليح القوات ثم الدمج من خلال فرز القوة المناوئة المشتركة في الصراع، ووضعهم في معسكرات لبدء معالجة الظروف الصعبة التي مروا بها، ودمجهم اجتماعيا واقتصاديا وعمل مشاريع لهم، بالإضافة إلى اتمام عملية الانتخابات واختيار ممثليهم.



وتحدث يحيى سراج أستاذ مساعد بقسم التخطيط العمراني عن المشروعات الإعمارية التي بدأ فيها منذ الأعوام الخمسة الماضية، بالاشتراك مع مجموعة من الطلبة والمهندسين السوريين والعراقيين، من أجل الوصول إلى سيناريوهات لإعادة إعمار سوريا "حمص" مشيرًا إلى أهمية إعمار المناطق التراثية التي تعد جزءًا من إعادة إعمار المدينة.



وأضاف سراج: "لقد توصلنا من خلال الأبحاث والمشروعات الى منهجية معينة مكونة من خمس نقاط أهمها: تحديد مستوى الأضرار في المدينة، التعرف على مستوى الخدمات الموجودة، إعادة تأهيل وترميم للمناطق الأقل تأثرًا لاستقبال المواطنين القادمين، عمل مخططات عمرانية جديدة، ويتم ذلك بالتوازي مع رصد الأماكن الأثرية التاريخية وإعادة ترميمها، لأنها تعطي للمدينة هويتها وشخصيتها، وتفيد في عملية التصالح الاجتماعي، وتجعل المواطنين مجتمعين على شيء مشترك".



وفيما يتعلق بموقف القانون الدولي ومسؤولية الدولة، تحدث سوسوما نكامورا لواء بحرية متقاعد في البحرية اليابانية عن التعاون بين القطاع العسكري والمدني، وهي طريقة انتهجها حلف الناتو في أعقاب الحرب العالمية الثانية، واعترفت منظمة الناتو بهذا التعاون، مؤكدًا على أهمية التدخل بالمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يتطلب من القوات العسكرية التدخل لتوفير الإمدادات المدنية، ونقل الإمدادات العسكرية.



وفيما يتعلق بالأنشطة البحرية والتدريبات العسكرية، هناك إطار عام للسيطرة تتمكن من خلاله الدولة المتشاطئة في السيطرة على أنشطة الدول الأخرى، مع عدم إلحاق الضرر بأنشطتها.



وقال حسن أبو طالب كاتب ومحلل سياسي إنه بالنظر إلى الحالات الراهنة في ليبيا، سوريا، اليمن العراق، اختلط الصراع داخل الدولة مع مواجهة الإرهاب، مما أضاف تعقيدًا على حالة الصراع، ونجد أن هذه الصراعات بها تدخلات إقليمية ودولية، ولا تعترف بالحكومة الشرعية.



وأضاف أبو طالب أن هناك ثلاث رؤى مطروحة أولهم متعلقة بالأمم المتحدة "ورقة معايير إعادة الإعمار في سوريا، وثانيهم تسوية الأمور الإنسانية العاجلة، والثالثة عملية التسوية الشاملة، من خلال حكومة، دستور، انتخابات، استقرار أمني، لذلك فإن عملية الإعمار مؤجلة لحين حدوث التسوية الشاملة بالإضافة إلى عدم وجود رؤية دولية أو استراتيجية متفق عليها. فصندوق النقد الدولي يضع شروطًا لإعادة الإعمار، منها إصدار تشريعات تنظم هذه العملية، وكذلك الاتحاد الأوروبي يرفض التمويل الإ بعد حدوث عملية التسوية الشاملة، وعودة اللاجئين.



وتحدث أحمد إبراهيم عبد الرحمن مدرب متخصص في أوضاع اللاجئين من السودان عن تجنب تجدد الصراعات في فترة الانتخابات وعلاقتها بعملية بناء السلام، فالانتخابات تعمل على إرساء الديمقراطية وتحقيق السلام الدائم، وبالتالي نجد أنها يمكن أن تكون حلا لبناء السلام في مناطق الصراع، إذا تم وضع خطة استراتيجية حقيقية، بالإضافة إلى إدارتها بشكل جيد وأن تتصف بالنزاهة والشفافية والدقة.



وأشار عبد الرحمن إلى أنه في حالة اخرى يمكن للانتخابات ان تكون سببًا لعودة الحرب في حالة عدم وجود استراتيجية واضحة، لذا نجد أن هناك علاقة سببية بين الانتخابات والصراع عندما تدور حول التنافس ع السلطة. وهذا التنافس يولد الصراع عند عدم حله.



من جانبه تحدث مالك عوني مدير تحرير مجلة السياسة الدولية عن السيناريو الأسوأ في حالة إخفاق محاولات إعادة الإعمار، فلا يمكن تحقيق السلام الإ في إطار التعايش الايجابي وسط التنوع البشري الهائل، مشيرًا إلى حالة المجتمعات المنقسمة اثنيًا، حيث تواجه مشكلة كبيرة ووجود رؤيتين متناقضتين، فهناك نوع من الانغلاق الثاني على الذات بحثا عن الدفاع عن النفس، بالإضافة لتكلفة الصراع التي تؤدي إلى نشوء نوع من الإدراك، فالصراع الدموي لن يفضي إلى شيء، مما يسمح بالتدخل الخارجي وتحقيق مصالحها في عدم وجود دولة موحدة لها أسس وقاعدة وطنية للجميع، لأن ذلك يعني تجاوز نفوذها.



وأوضح عوني أن هناك آليات إعادة إنتاج الفشل وهي في ثلاثة مجالات: الأمني في حفظ السلام ونزع السلاح، وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي (إعادة التوطين والتأهيل من خلال التعليم والصحة، وأخيرًا إعادة البناء السياسي



وتابع: في مرحلة الصراع يتم فرض أمر واقع يكرس الانقسام، وأن تكون عملية إعادة البناء هي امتداد للصراع وليس انتهاءه، وأن عمليات النزوح والتهجير تستغل إعادة رسم الخريطة الديموغرافية، وتوطين بعض السكان في مناطق على أسس اثنية أخرى، مما يخلق مناطق منعزلة، وللخروج من حالة الصراع العنيف لابد من إعادة البناء وإدارة الصراع بأدوات أخرى، بأن تكون هناك حاضنة حضارية إقليمية لهذه الدول، وأن تتبنى مشروعًا إقليميًا يستهدف حماية الإقليم من التفكك، وإعادة البناء.



وتحدثت ماريا ليفتشنكو الرئيس التنفيذي لـ NEPAD)) من نيجيريا عن تأهيل اللاجئين ليكونوا نواة اساسية ومواطنين فاعلين مرة أخرى، فالعالم آخذ في التغير بسرعة بسبب الذكاء الصناعي وما يحمله لنا. وأضافت أنه ينبغي التركيز عليهما، فالاقتصاد ينبغي أن يتحلى بقدرة أأكبر مع مقاومة الصدمات، فأي نزاع يؤثر في الاقتصاد والسياسة، ومن ثم ينبغي أن يتحلى الأفراد بالقدرة على مواجهة الصدمات. مشيرة إلى أن اقتصاد الدولة يحقق نموا بسبب اللاجئين، لذلك ينبغى وجود اتصالات بينهم وبين الحكومات من أجل دعم الاقتصاد، مع أهمية تغيير الخطاب السياسي السائد ودعم وتعزيز دورهم بصفتهم ذخرًا للدولة، وليسوا عبئًا عليها، بالإضافة إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في دعم اللاجئين.



فيما أكدت فينسي ابراهام مدير بمنظمة (Abnalaya) من الهند، أهمية تفعيل دور الشباب، وأهمية دورهم، فهناك مجموعة من الشباب المحترفين في كافة المجالات تعمل في مجال الرعاية الصحية، وتؤمن أن التغيير يتم من خلال إشراك الشباب والحوار والتواصل بين الأجيال المختلفة، مع توفير المساحة لتحقيق هذا التواصل.



وأبدت إعجابها بمنتدى شباب العالم الذي يوفر مساحة للتواصل والحوار للشباب، ليعبروا عن وجهة نظرهم وطموحاتهم وتبادل المعلومات والخبرات، مؤكدة على دور الشباب في بناء السلام لأنهم يمثلون العدد الأكبر من سكان الأرض، ومن ثم فإن هؤلاء الشباب من حقهم أن يجدوا أنفسهم في الأماكن التي تؤهلهم في اتخاذ القرار ومن ثم تولي مسألة تسوية الصراعات.



واستطردت: أصبحنا نرى الشباب ونستشرف بقيامهم بخطوات أكبر من مجرد القراءة واللغات ولكن من خلال التفكير الابداعي.