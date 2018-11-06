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فن

جينا سليم في ضيافة صدى البلد.. اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
جينا سليم
جينا سليم
نورا نبيل
يستضيف موقع صدى البلد اليوم الفنانة والإعلامية جينا سليم للحديث عن مشاركتها في بطولة مسلسل "لدينا أقوال أخرى"،وأيضًا كواليس تعاونها مع النجمة يسرا من خلال هذا العمل.

وكما تتحدث جينا سليم خلال الندوة ايضًا عن خطوة اتجاهها للإعلام مؤخرًا وتقديمها أكثر من برنامج منه برنامج قعدة ستات كما شاركت الإعلامي عمرو عبد الحميد في تقديم فقرة ببرنامج "رأي عام".

كما تكشف جينا سليم خلال الندوة عن مشاريعها الفنية والإعلامية القادمة وعن أهدافها الجديدة.
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