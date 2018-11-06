فلاح يتهم مدرسة بالتعدى على نجله وإصابته بسبب عدم التزامه في الفصل

اتهم فلاح مدرسة بمدرسة الشهيد وليد عبد المعطى الابتدائية بقرية أم صابر بمركز بدر بالتعدى على نجله بالضرب وإصابته "بكدمات وخدوش بالذراع الأيسر والظهر " بدعوى عدم التزامه بالفصل الدراسى.





كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة بدر من المدعو عبد الفتاح م ع، ومقيم قرية أم صابر دائرة المركز بقيام إحدى المدرسات بمدرسة القرية بالتعدى على نجله زياد11 سنة الطالب بالصف الخامس الابتدائى بالضرب وإحداث إصابته [ كدمات وخدوش بالذراع الأيسر والظهر ] بدعوى عدم التزامه داخل الفصل الدراسى .



