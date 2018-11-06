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حوادث

فلاح يتهم مدرسة بالتعدى على نجله وإصابته بسبب عدم التزامه في الفصل

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
اتهم فلاح مدرسة بمدرسة الشهيد وليد عبد المعطى الابتدائية بقرية أم صابر بمركز بدر بالتعدى على نجله بالضرب وإصابته "بكدمات وخدوش بالذراع الأيسر والظهر " بدعوى عدم التزامه بالفصل الدراسى.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة بدر من المدعو عبد الفتاح م ع، ومقيم قرية أم صابر دائرة المركز بقيام إحدى المدرسات بمدرسة القرية بالتعدى على نجله زياد11 سنة الطالب بالصف الخامس الابتدائى بالضرب وإحداث إصابته [ كدمات وخدوش بالذراع الأيسر والظهر ] بدعوى عدم التزامه داخل الفصل الدراسى .

وأخطرت مديرية الأمن مديرية التربية والتعليم لاتخاذ شئونها..وتحرر المحضر 11044/2018 جنح المركز وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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