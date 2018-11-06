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حوادث

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7 مؤثرات تسبب كثافات مرورية بمحاور القاهرة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:32 ص
صورة أرشيفية - الحالة
صورة أرشيفية - الحالة المرورية
محمد صبرى - اسلام مقلد
تشهد محافظة القاهرة خلال فترة الذروة الصباحية أحجاما مرورية على بعض المحاور على مستوى المدينة، وسط عمل الطرق الأخرى بصورة طبيعية.

وأفاد مصدر أمنى بالإدارة العامة لمرور القاهرة بأنه توجد بعض المؤثرات على الطرق على النحو التالي:

- يوجد أحجام فى منزل كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للزمالك

- ظهور أحجام متوسطة بمحور الثورة أمام المتجه لمصر الجديدة

- ظهور كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبرى عباس القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة

- تصادم سيارة بعمود إنارة أمام السعودى الألمانى المتجه لكوبرى الحرفيين

- أحجام مرورية أمام القادم من كوبرى التعمير ومتجه للحرفيين

- كثافات مرورية بشارع الخليفة القاهر نتيجة منطقة الأعمال

- كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر أمام القادم من الشرق ومتجه لوسط البلد والجيزة نتيجة أحجام وسيارة معطلة بالوصلة المعلقة.

وأشار المصدر إلى أنه تم انتشار الخدمات المرورية بأماكن الكثافات لتسيير حركة المرور لمنع امتدادها لباقى الكبارى والأنفاق التى مازالت الحركة المرورية تعمل بها بشكل جيد وطبيعى، مضيفا أنه لا ينصح سائقى السيارات بتعديل باقى المسارات.

وأكد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية، وتوجد بعض الأعطال الخفيفة غير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.
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