أتليتكو مدريد يسعى للثأر من بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أتليتكو مدريد الإسباني، نظيره بروسيا دورتموند الألماني، اليوم، الثلاثاء، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى أتليتكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني، للثأر من دورتموند الذي فاز عليه في مباراة الذهاب الماضية بنتيجة 4-0.



ويسعى بروسيا دورتموند لتحقيق الفوز الرابع على التوالي، أمام الروخي بلانكوس، من أجل السيطرة على صدارة المجموعة وضمان التأهل إلى الدور المقبل.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن تعيين الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو، لإدارة المباراة بين الفريق الألماني والإسباني.



وأسفرت القرعة عن وقوع دورتموند والروخي بلانكوس في المجموعة الأولى بجانب كل من موناكو الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي.



ويحتل بوروسيا دورتموند صدارة المجموعة الأولى مع أتلتيكو برصيد 9 نقاط، متفوقًا بـ 3 نقاط على أتلتيكو مدريد، بينما يحتل كلوب بروج وموناكو مركزي الثالث والرابع بنقطة واحدة.