أسباب إصابتك بالأمراض النفسية وطرق علاجها

أكد الدكتور حسام عمارة استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان أن هناك عددا من الأمراض النفسية منها الاكتئاب واضطراب الوسواس القهري واضطراب ثنائي القطب أو اضطراب القلق النفسي وهي أمراض يصاب بها البعض في مرحلة ما في حياتهم.



وأضاف عمارة في تصريحات صحفية، أن المرض النفسي قد يأتى نتيجة صدمة نفسية أو حادثة مفجعة وقد يكون نتيجة ضغوط نفسية متتالية وقد يكون بدون سبب واضح، حيث يسبب لنا مشكلات إضافية وقد يؤدي في بعض الحالات إلى التفكير في الانتحار لذلك علاج الأمراض النفسية ضرورة وليست رفاهية.



ولفت إلى أن الإصرار على التعافي والشعور بالقوة والطاقة ومحاربة المرض النفسي أول خطوات العلاج والطريق الصحيح، كما أن المرض النفسي يمكن علاجه تمامًا إذا ما تم اتباع الإرشادات الطبية كاملة ويجب أخذ الدواء في موعده وللمدة التي يحددها الطبيب بالضبط.



وأكد الدكتور حسام عمارة أن الطبيب النفسي يعرف كل ما يمر به المريض لذا لا يجب أن يكون قلقا، كما يجب أن يكون المريض محاطا بمن يفهم حالته ربما أكثر منه ليساهموا فى تجاوز المرحلة التى تسبق الشفاء التام.