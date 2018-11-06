في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات مي سليم

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة مي سليم والتي أكملت اليوم عامها الـ35، حيث ولدت في 6 نوفمبر 1983 وبدأت مشوارها الفني عام 1997.



مي سليم تزوجت مرتين الأولى من رجل الأعمال على الرفاعي وقد استمرت هذه الزيجة عامين فقط وأثمرت عن إنجاب ابنتها الوحيدة "لي لي" ثم تزوجت خلال عام 2018 من الفنان وليد فواز وفاجأت الجميع بهذه الزيجة ولكنها لم تستمر سوى ثلاثة أسابيع فقط قبل أن تنفصل عنه.



وأثار طلاق مي سليم ووليد فواز جدلا كبيرا وانتقد الكثير من الفنانين الطريقة التي أعلن بها وليد انفصاله عن مي وتضامن عدد من النجوم معها ومنهم منى زكي وإدوارد ووفاء عامر ومنة فضالي.