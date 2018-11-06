سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 -11 -2018.. والبطاطس تستقر

استقرت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الثلاثاء 6-11-2018، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 5.5 إلى 9.5 جنيه، وسجل البصل من 3.5 إلى 5 جنيهات.



وتراوح سعر كيلو الكوسة من 3 لـ 5.5 جنيه، وسعر كيلو الجزر بين 3 إلى 5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر البامية من 12 إلى 15 جنيها.



وسجل سعر كيلو البسلة من 8-10 جنيهات، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان الرومي بلغ سعره من 1 إلى 3 جنيهات.



وشهدت أسعار الفاكهة، ثباتًا، فسجل كيلو التفاح الأمريكي 22 جنيهًا، والتفاح الجولدن 18 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ18 جنيها، والبلح السلمي بـ15 جنيهًا، والبلح الرملي بـ8 جنيهات، وبلح زغلول بـ12 جنيهًا.



وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي من 3 إلى 4 جنيهات، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات.