نقل رئيس بنما السابق المحتجز للمستشفى وحالته مستقرة

قالت السلطات إنه تم نقل رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي الذي تحتجزة السلطات بتهم تنصت غير مشروع إلى مستشفى عام أمس الاثنين في بنما سيتي مضيفة أن حالته مستقرة.



وقال كارلوس كاريلو أحد محامي مارتينيلي إنه تم نقله إلى وحدة القلب بالمستشفى لكنه رفض ذكر المزيد من التفاصيل عن حالة موكله.



وقالت إدارة السجن في بيان إن مارتينيلي (66 عاما) خضع "لفحص على الفور من الأطباء والمسعفين بالسجن... الذين قرروا أن حالته مستقرة" مضيفة أنه تم نقل مارتينيلي للحصول على فحوص أكثر دقة.



وكان مارتينيلي رئيسا لبنما من عام 2009 حتى عام 2014 وهو محتجز في سجن على مشارف بنما سيتي منذ يونيو بعد ترحيله من الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بأنه استخدم المال العام للتجسس على أكثر من 150 منافسا سياسيا خلال فترة رئاسته.



ودفع مارتينيلي ببراءته وقال إنه ضحية اضطهاد سياسي من الرئيس الحالي خوان كارلوس فاريلا حليفه السياسي السابق.