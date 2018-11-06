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غادة والي تستعرض بمنتدى شباب العالم جهود الحكومة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي –وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب محمد عبد المنعم
عُقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، جلسة بعنوان: " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل"، ضمن جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.

بدأت الدكتورة غادة والي –وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية- الجلسة بالحديث عن جهود الحكومة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، ومنها: وضع الأطر التشريعية اللازمة لحمايتهم، مثل إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع على اتفاقية حماية حقوق ذوي الإعاقة، وكذلك تغيير فلسفة الحكومة من العمل الخيري إلى دمج ذوي الإعاقة في الدراسة والعمل وغير ذلك، وجعل نسبة مخصصة لذوي الإعاقة في العديد من برامج الحكومة مثل برنامج الإسكان الاجتماعي، ودخول الحكومة في شراكات مع المجتمع الدولي؛ لرفع الوعي بقضايا الإعاقة.

وأوضحت إيلين زيتزر –مؤسسة ورئيسة منظمة DPS- أن الإعاقة تتعلق بالبيئة المحيطة، ففي جزيرة بالي الإندونيسية هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من الصمم، ولكن كان هناك حل بابتكار لغة إشارة يتعلمها جميع الطلاب في المدارس، وبالتالي لا توجد إعاقة، مؤكدة ضرورة إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة مجهزة وتذليل العقبات التي تواجههم، مع عدم تعريفهم بمعوقاتهم، بل بقدراتهم، فهناك على سبيل المثال الكثيرين من الذين يعانون من التوحد لديهم مهارات خاصة، وتتم الاستفادة من قدراتهم، وخاصة في شركة جوجل بوادي السليكون.

من جانبه بيّن ألفي هيويت –اللاعب الألماني لتنس الكراسي المتحركة- أن هناك دورا مهما للإعلام في تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة، فالإعلام في بعض الأوقات يكون مصدرًا ملهمًا لهم؛ لما له من تأثير قوي في تناول الموضوعات.

أما طارق سالم - مهندس الشبكات بشركة فودافون مصر- فأشار إلى أهمية التكنولوجيا في الحياة في الوقت الراهن، فعن طريقها استطاع هو تعلم كل شيء، وقام بتسخيرها لابتكار تكنولوجيا مساعدة تمكّن أصحاب الإعاقة من تسهيل حياتهم، مهما كانت إعاقاتهم.

في حين، نوهت أمينة الساعي -مؤسسة ومديرة مؤسسة حلم-إلى أن المجتمع المدني له دور مساعد وفعّال في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لافتًا إلى أنه تمت مطالبة المعايير العالمية في كل ما يخص إتاحة الأماكن لذوي الإعاقة، وتم تطبيقها في معبد الكرنك، وجامعة القاهرة، وجاري تنفيذها في بعض محطات مترو الأنفاق، مشيرة إلى أن مؤسسة حلم نجحت في تأهيل ذوي الإعاقة للعمل في نحو 900 شركة.

وطالبت الساعي، مصر من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 بضرورة العمل على وضع حزمة من السياسات التوعية الخاصة بذوي الإعاقة، وعمل برامج لتغذية المرأة والطفل، وبناء شبكات أمان غذائي بين دول الاتحاد الأفريقي.

وتحدث عمر حجازي –السباح البارالمبي- عن أنه عند حدوث الإعاقة له كان بين خيارين، إما أن يتحدى إعاقته ويكافح، أو يستسلم للظروف، فاختار التحدي والمكافحة، فمارس الرياضة التي يحبها وهي السباحة، وقام بتسلق الجبال، وذهب من مصر إلى الأردن سباحة، مشددًا على أهمية الترويج للسياحة المصرية في جميع أنحاء العالم.

وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات، منها: إنشاء أكاديمية للتدريب، ورفع الوعي المجتمعي بذوي الاحتياجات الخاصة، وتأسيس مركز التضامن الافريقي لذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الصناعات اليدوية، وإنشاء وكالة الاعتماد والجودة ومركز للرعاية لتقليل عدد ذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء مدن متكاملة دولية لتقديم الرعاية والخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة
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